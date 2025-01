Šmiguni kunagise konkurendi poeg jõudis Norra meistrivõistlustel medalile

Vabatehnikasprindi kvalifikatsioonis 12. aega näidanud Filip Skari kaotas finaalis võidu võtnud Even Northugile 0,70 sekundiga, nende vahele mahtus veel ka Sindre Björnestad Skar.

"See pole mulle vist veel kohale jõudnud," tunnistas Filip Skari. "Mõtlesin, et juba 12. koht oli päris hea. Mul oli väike unistus, et kui kõik läheb väga hästi, võiksin poolfinaali jõuda. Ja siis saingi ajaga poolfinaali."

Kulla võitnud Even Northug, kelle vanem vend Petter on samuti Norra suusalegend, ütles, et tundub nimi võib olla omajagu koormaks. "Jah, vahel on see raske. Kui kõik läheb hästi, on tore, aga kui läheb halvasti, on see nuhtlus," tunnistas Even Northug.

Skari ütles, et tema püüab keskenduda suusatamisele, mitte sellele, kes on tema ema. "Minu meelest on lihtsalt äge kiiresti suusatada. Mu perekonnanimega võib meedia tegeleda," ütles noormees.

Bente Skari võitis küll olümpiamängudelt vaid ühe kulla, aga lisaks on tal veel kaks olümpiahõbedat ja kaks -pronksi ning viis MM-kulda.

"Õnneks ema lõpetas karjääri enne kui ma sündisin," naeris Filip Skari. "Aga mõistan, et ta on mõningaid medaleid võitnud, nii et pean kunagi tulevikus proovima ka mõnda võita."

Filip Skari lisas, et unistab nüüd järgmise aasta olümpiamängudest. "See on suurim asi, mida järgmisel aastal on võimalik saavutada. Noore inimesena on lihtne öelda, et loodan olümpiale pääseda, aga tegelikult tuleb selleks palju tööd teha," sõnas Filip Skari.

Eelmisel aastal võistles Filip Skari juunioride maailmameistrivõistlustel, kus oli sprindikvalifikatsioonis teine, aga lõpuks sai kaheksanda koha, 20 km ühisstardist vabatehikasõidus oli ta neljas ja 10 km klassikasõidus kuues.

Naiste vabatehnikasprindis tuli Norra meistriks Kristine Stavaas Skistad, hõbeda võitis Helene Marie Fossesholm ja pronksi Elena Rise Johnsen.