Haaland sõlmis Manchester Cityga ülipika lepingupikenduse

Praegune leping lõppenuks 2027. aasta juunis, kuid 24-aastase Haalandi uus leping Cityga kestab 2034. aasta suveni ehk katab kümmet hooaega. Haaland liitus Cityga 2022. aastal, olles eelnevalt mänginud Dortmundi Borussias.

Haaland on 126 mänguga löönud City eest 111 väravat, tulnud kahel korral Inglismaa meistriks, võitnud nendega liigakarika, Meistrite liiga ja superkarika.

"Need viimased kaks ja pool aastat on olnud unistuste täitumine, aga ootan põnevusega, mis tulevik veel toob," ütles Haaland. "Jään siia pikaks ajaks, nii et saan nüüd täielikult keskenduda sellele, et veel paremaks saada."