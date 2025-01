Kaleviga liitus veel üks Kanada jalgpallur

"Hea meel on teatada, et meie Premium liiga meeskonnaga liitub Kanadast ründava suunitlusega mängumees Zachary Sukunda," avaldas klubi ühismeedias. "Äärel tegutsev Sukunda on mänginud Soome esiliigas, Rootsi II liigas ja Kanada kõrgliigas. Eelmisel aastal kuulus ta Valour FC (Kanada) ridadesse."

Paar päeva varem teatas Kalev, et nendega liitus 24-aastane Kanada poolkaitsja Habib Famuditimi.