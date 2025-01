Alcaraz loovutas seti, aga jõudis teist korda kaheksandikfinaali

Tänavusel turniiril esimest korda Rod Laveri nime kandval peaväljakul mänginud Alcaraz loovutas ühtlasi ka sel turniiril esimest korda seti, aga sai siiski veidi alla kolme tunni kestnud kohtumises kindlalt 6:2, 6:4, 6:7 (3), 6:2 portugallasest Nuno Borgesest (ATP 33.) jagu.

"Igatsesin Rod Laverit, mul on lihtsalt nii hea meel, et sain jälle siin väljakul mängida," ütles Alcaraz. "Mulle on alati meeldinud siin väljakul mängida. Viimati, kui siin mängisin, siis kaotasin (eelmise aasta veerandfinaalis – toim), nii et ma väga tahtsin jälle siin mängida ja võita."

Alcarazi seni parim tulemus Austraalia lahtistelt pärinebki eelmisest aastast, kui ta jõudis veerandfinaali. 21-aastane hispaanlane ihkab Austraalias teha ajaloolist saavutust – olla kõigi aegade noorim mees, kes võitnud kõik neli slämmiturniiri. Kaheksandikfinaalis tuleb talle sel korral vastu briti Jack Draperi (ATP 18.) ja Austraaliat esindava Aleksandar Vukici (ATP 68.) vahelise kohtumise võitja.

Teisena asetatud Saksamaa esindaja Alexander Zverev lõpetas esimest korda slämmiturniiri põhitabelisse jõudnud šotlase Jacob Fearnley (ATP 92.) turniiri, jäädes peale 6:3, 6:4, 6:4. 12. paigutusega ameeriklane Tommy Paul (ATP 11.) oli kindlalt 7:6 (0(, 6:2, 6:0 parem hispaanlasest Roberto Carballes Baenast (ATP 57.).