Tobreluts: teises tiirus oli õnn meie poolel

"Laskesuusatamises sünnib iga päev üllatusi. Vähe on asju, mis mind tänasel päeval selle ala juures üllatab," lausus ta intervjuus ERR-ile. "Susan alustas hooaega 20. kohaga tavadistantsil. Selles mõttes enam nii suur üllatus ei ole. Mõni sekund siia-sinna ja see koht kõigubki nii."

Seejuures eelmisel MK-etapil Oberhofis ei olnud Külma tulemused kiita. "Eelmine nädalavahetus Susanile just sprindi koha pealt väga enesekindlust juurde ei saanud," tõdes Tobreluts.

"Kohaparandus 60-70 kohta... selles mõttes oli üllatus, aga nagu teame, siis eriti tavadistantsil võib kõike juhtuda. Kui saame üllatuseks nimetada, siis positiivne üllatus."

Külm hoidis kolme tiiru järel viiendat kohta ja tegi oma ainsa eksimuse viimase tiiru esimesel lasul. Lõpuks tuli 12. koht, aga kas see eksimus võis jääda sportlast ka kripeldama? "Ikka kripeldab. Aga siin oleks võinud see eksimus ka mujal tulla," ütles treener.

"Viimane tiir on ka füüsiliselt kõige raskem, kuna see väsimusaste on suur. Loomulikult psühholoogiliselt võib-olla veel raskem. Aga kui vaadata kogu võistlust, siis pigem oli teine tiir selline, kus õnn oli meie poolel. Paar sellist lasku - pool kuuli sees, pool väljas - lõi märgi ära."

"Võistlus oleks võinud võtta hoopis teise pöörde juba peale teist lasketiiru," märkis Tobreluts. "Aga need ongi need "oleksid" laskesuusatamises. Seal oli natuke õnne ja kandis viimasesse tiiru välja. Aga jah, kohe esimesel lasul eksis - see tõi hetkesse tagasi."

"Leidis parema fokuseerituse ja suutis järgmised neli märki tabada. Alati jääd üht eksimust taga nutma, aga samas oleks võinud tulla kuskil mujal. Selline see laskesuusatamine on - 20-st 19 märki alla tuua on ikka väga hea saavutus."