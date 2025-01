Connor McDavid möödus Soome hokilegendist

McDavid viskas möödunud ööl 5:3 (2:2, 1:1, 2:0) võidumängus Minnesota Wildi üle kaks väravat ja andis ühe väravasöödu, jõudes Oilersi särgis 1044 resultatiivsuspunktini (686 mänguga). Teise väravaga möödus ta 1980. aastatel Oilersi viiel korral Stanley karikavõitjaks aidanud Kurrist, kes kogus Edmontonis veedetud aja jooksul 1043 punkti (754).

"See on üsna märkimisväärne saavutus, et ta nii kiiresti tippude hulka jõudis ja seda klubis, kus on aastate jooksul mänginud palju suurepäraseid mängijaid," sõnas Oilersi treener Kris Knoblauch. "Connor on vapustav mängija ja veelgi parem meeskonnakaaslane. Tal on juba nii palju rekordeid, et need mind tegelikult enam ei üllata. Siiski oleme kõik tema üle väga-väga uhked."

Oilersi kõigi aegade tippmargini on 28-aastasel McDavidil veel tublisti minna – Wayne Gretzky hoiab esikohta imestusväärse 1669 punktiga (696).

Oilersi asub läänekonverentsis 59 punktiga kolmandal kohal, Wild on kohe nende selja taga neljas (58 p).

Teises kolmapäeval peetud kohtumises sai Buffalo Sabres kodujääl 4:2 (1:0, 2:0, 1:0) jagu Carolina Hurricanesist. Võitjate poolel sai kübaratrikiga hakkama Ryan McLeod ning neljanda tabamuse eest hoolitses Dylan Cozens.

Sabres vireleb idakonverentsi põhjas, kui seni on kogutud vaid 39 silma. Hurricanes hoiab samas konverentsis 55 punktiga neljandat kohta.