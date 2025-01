Rae jätkab meistriliigas kaotuseta

Turniiritabeli esimese Rae ja viimase Viimsi/Tallinna Ülikooli vastasseis üllatust ei pakkunud, kui Tuule Sprodihoonesse kogunenud pealtvaatajad olid tunnistajaks võõrustajate 3:0 (25:10, 25:20, 25:20) võidule. Viimsi/Tallinna Ülikool leppis 0:3 kaotusega ka põhiturniiri esimese ringi omavahelises kohtumises, vahendab Volley.ee.

Kodustel meistrivõistlustel 11. järjestikuse võidu võtnud Rae võistkonna edusse andis suurima panuse Silvia Pertens, kes lahendas punktiks kümme rünnakut (40%) ja lõi koduvõistkonna kümnest serviässast koguni seitse. Nette Peit lisas kaheksa punkti. Võitjate poolel jäi mängust eemale Liis Kiviloo. Sandra Lepp tõi külalistele kaheksa ja Talvi Treiberg seitse punkti.

Kodunaiskond lahendas 43-protsendilise positiivse servi vastuvõtu juures punktiks 35 protsenti rünnakutest. Külaliste vastuvõtt oli 41% ja rünnak 21%. Bloki abil saavutasid võitjad üheksa ja kaotajad neli punkti.

Esikohal paiknev Rae Spordikool/VIASTON on saavutanud 31 punkti, jätkates ainsana kaotuseta. Teist kohta hoidval tiitlikaitsja TalTech/Macta Beautyl on koos 28 punkti. Tabeli lõpus asuval Viimsi/Tallinna Ülikoolil on kirjas kolm punkti.