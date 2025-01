Clippers sai klubi ajaloo suurima võidu

Clippers tegi pärast 21:21 viigiga lõppenud avaveerandit suurema vahe sisse teise veerandil, mille järel haarati poolajaks 58:35 eduseis. Teisel poolajal kasvas Clippersi edu parimal juhul suisa 64 punktini ning lõpuks võeti ülikindel võit numbritega 126:67 (21:21, 37:14, 44:16, 24:16).

Clippersi senine suurim võit pärines 2022. aasta kevadest, kui Oklahoma City Thunder seljatati 50 punktiga.

Kawhi Leonard kogus võitjate parimana 23 punkti, James Harden lisas 21 ning Norman Powell 18 punkti. Kaotajate leeris jõudis kahekohalise punktisummani vaid kaks meest: Jalen Wilson tõi 16 ja Day'Ron Sharpe 12 silma.

Los Angelese teine meeskond Lakers oli samuti võidukas, kui kodus saadi 117:108 (34:38, 20:28, 29:19, 34:23) jagu Miami Heatist. Võitjaid vedasid Rui Hachimura, Anthony Davis ja LeBron James, kes viskasid vastavalt 23, 22 ja 22 punkti. Heati resultatiivseim oli 34 punktiga Tyler Herro.

Clippers hoiab läänekonverentsis viiendat (22-17) ja Lakers kuuendat kohta (21-17).

Teised tulemused:

Philadelphia 76ers - New York Knicks 119:125 (la.)

Toronto Raptors - Boston Celtics 110:97

Chicago Bulls - Atlanta Hawks 94:110

Milwaukee Bucks - Orlando Magic 122:93

New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks 119:116

San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies 115:129

Denver Nuggets - Houston Rockets 108:128

Utah Jazz - Charlotte Hornets 112:117

Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors 115:116

