Lategan taastas Dakari rallil liidrikoha, Männama jätkab 12. positsioonil

Kolmapäevase 119-kilomeetrise katse võitis 52-aastane katalaan Nani Roma (Ford), kes on Dakari ralli võitnud varem nii mootorrataste (2004) kui autode (2014) üldarvestuses. Brasiillane Lucas Moraes (Toyota) kaotas talle teisena vaid 18 sekundit. Sealjuures teenis Roma Dakari rallil katsevõidu viimati 3655 päeva tagasi, 2015. aastal.

Eelmise, üheksanda katsega koduse ralli liidriks tõusnud Yazeed Al Rajhi (Toyota) eksis 83. kilomeetril, kui valis liiga aeglase kiiruse, jäi liiva kinni ning kaotas Romale ligi 19 minutit. Rallit kuni eelmise katseni juhtinud Henk Lategan (Toyota) oli temast kümme minutit kiirem ning taastas oma esikoha, kui edestab kaks katset enne lõppu Saudi Araabia sõitjat nüüd kahe minuti ja 27 sekundiga.

Männama ja Lepik said kolmapäevase katse arvestuses alles 111. koha, kui kaotust liidritele kogunes 44 minutit, kuid kokkuvõttes jätkavad eestlased 12. kohal. Kaotust Lateganile on kogunenud 3:25, selja taga on Rokas Baciuska seitsme minuti kaugusel.