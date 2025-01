39-aastane Northug edestas Norra meistrivõistlustel mitmeid koondislasi

Dönnestad läbis kolmapäeval distantsi 26 minutiga, tema järel oli teine Mikael Gunnulfsen (+13,7) ning kolmas Eirik Mysen (+17,4). Parima MK-koondislasena oli Paal Goldberg (+35,8) seitsmes, kohe tema järel oli kaheksas Norra suusalegend Petter Northug (+37,1).

2018. aasta detsembris profikarjääri lõpetamisest teatanud, kuid hiljuti Trondheimi MM-il võistlemise mõtteid mõlgutanud kahekordsele olümpiavõitjale jäid alla nii Erik Valnes, Simen Hegstad Krüger, Didrik Tönseth, Iver Andersen kui Havard Moseby.

"See võtab kukalt sügama. Kuidas peaksin seda kommenteerima? Ma ei osanud seda oodata ja arvan, et seda ei teinud ka Petter," rääkis ülekannet kommenteerinud endine suusatipp Martin Johnsrud Sundby.

Northug ise on öelnud, et unistus Trondheimi MM-ile pääsemisest ilmselt ei täitu, küll loodab 13-kordne maailmameister jätkuvalt võistelda MK-sarjas, ehk isegi juba sel nädalavahetusel Prantsusmaal Les Rousses' etapil. Koondise peatreeneri Eirik Myhr Nossumi sõnul see siiski tõenäoline pole.

"Tahaksin, et nii Petter kui mõned teisedki saaksid tulevikus MK-sarjas Norrat esindada, aga kohti on vähe, isegi Petteri jaoks. Kui nimetan koondist [Les Rousses' etapiks], ei pea ma nimekirjas nii kaugele minema. Täna esines ta aga hästi," tõdes Nossum.