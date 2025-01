Connor aitas kiire kübaratrikiga Jetsi võiduni

Jets sai kodujääl 6:1 (3:0, 2:0, 1:1) võidu Vancouver Canucksi üle. 28-aastane Connor avas 7. minutil skoori ning järgneva seitsme minutiga oli tal koos kübaratrikk - tema teine ja kolmas tabamus sündisid 14. minutil vaid 36-sekundilise vahega.

Teisel perioodil kasvatasid Neal Pionk ja Nino Niederreiter eduseisu veelgi ning viimase kolmandiku alguses realiseeris arvulise ülekaalu Mark Scheifele. Canucksi lohutusvärava eest hoolitses Nils Hoglander 11 minutit enne lõppu.

Jetsil sai esimese meeskonnana sel hooajal 30 võitu täis. Läänekonverentsis edestatakse lähimat jälitajat Vegas Golden Knightsi kahe punktiga. Viimane pidi läinud ööl tunnistama Nashville Predatorsi 5:3 (2:0, 2:2, 1:1) paremust.

Teised tulemused:

Colorado Avalanche - New York Rangers 3:2 (la.)

Utah - Montreal Canadiens 3:5

St. Louis Blues - Calgary Flames 2:1

New Jersey Devils - Florida Panthers 1:2 (kv.)

New York Islanders - Ottawa Senators 0:2

Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 6:2

Columbus Blue Jackets - Philadelphia Flyers 3:2 (kv.)

Detroit Red Wings - San Jose Sharks 3:6

Pittsburgh Penguins - Seattle Kraken 2:4

Toronto Maple Leafs - Dallas Stars 1:4

Washington Capitals - Anaheim Ducks 3:0