Cavaliers võttis Pacersi vastu magusa revanši

Kui Pacers lõpetas kaks päeva tagasi võõras saalis Cavaliersi 12-mängulise võiduseeria, siis nüüd oli Cavaliersi kord kodumeeskonna toetajaid kurvastada.

Kohtumise murdehetkeks kujunes kolmanda veerandaja lõpp, kui Cavaliersi tegi 10:0 vahespurdi ja kasvatas vahe 15-punktiliseks. Pacers ei jõudnud järelejäänud mänguaja jooksul viiest punktist lähemale ning pidi kuue järjestikuse võidu järel kaotusega leppima.

Cavaliersi rünnakut vedas Donovan Mitchell 35 punktiga, Darius Garland lisas omalt poolt 24 punkti ning Evan Mobley sooritas kaksikduubli 22 punkti ja 13 lauapalliga. Pacersi parimana tõi 23 punkti Pascal Siakam.

Cavaliers sai viie kaotuse kõrvale 34. võidu. Pacersil on kirjas 22 võitu ja 19 kaotust, mis annab neile idas kuuenda koha.

Teised tulemused:

Philadelphia 76ers - Oklahoma City Thunder 102:118

Atlanta Hawks - Phoenix Suns 122:117

Chicago Bulls - New Orleans Pelicans 113:119

Milwaukee Bucks - Sacramento Kings 130:115

Dallas Mavericks - Denver Nuggets 99:118

Portland Trail Blazers - Brooklyn Nets 114:132

