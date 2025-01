Baskonia kaotas Euroliigas lisaajal, Real ja Maccabi püstitasid punktirekordi

Koduseinte vahel mänginud Baskonia oli suurema osa mänguajast juhtrollis ning võitis avaveerandi 17:16, juhtis poolajavileks 42:40 ja kolmanda veerandi lõpuks 69:67. Neljanda veerandaja keskel pääses Baskonia seitsmega (85:78) ette, kuid peagi vastas Olympiakos vahespurdiga ja jõudis lõpusireeniks viigini (89:89).

Järgnes lisaaeg, kus Olympiakos pani oma paremuse maksma ning teenis lõpuks võidu numbritega 102:101 (16:17, 24:25, 27:27, 22:20, 13:12).

Olympiakose parimad olid Evan Fournier ja Shaquielle McKissic, kes viskasid mõlemad 22 punkti. Baskonia ridades tõi Timothe Luwawu-Cabarrot üleplatsimehena 25 punkti. Sander Raieste mänguaega ei teeninud.

Baskonia on turniiritabelis kaheksa võidu ja 13 kaotusega 15. real, Olympiakos (15-6) troonib tabeli tipus.

Möödunud hooaja finalist Madridi Real alistas kodusaalis korviderohkes mängus Tel Avivi Maccabi 116:113 (33:30, 24:33, 34:27, 25:23). See lõppskoor tähistab Euroliiga ilma lisaajata peetud mängude punktirekordit. Senine tippmark (224 punkti) pärines 2004. aasta jaanuarist, kui Bologna Fortitudo oli 117:107 üle Kaunase Žalgirisest.

Highest non-OT scoring ever (229)

Highest score at halftime (120)

Highest score after three quarters (181)@RMBaloncesto VS @MaccabiTLVBC pic.twitter.com/tHgepTm9Ae