Algavad TV 10 Olümpiastarti sarja 54. hooaja II etapi eelvõistlused

Kolmapäeval saab sarja norme täita ja auhindu võita Ida-Virumaa, Raplamaa, Pärnumaa ning neljapäeval Harjumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Saaremaa, Tallinna, Tartu ja Tartumaa etapil. Maakonna võistluste täpsemad ajakavad on üleval maakondlike spordiliidute ja võistlusi võõrustavate spordikeskuste kodulehekülgedel.

TV 10 Olümpiastarti sarja võistlustele on oodatud nii erinevate spordialade treeningutel käivad 10- kuni 14-aastased noored kui ka need poisid ja tüdrukud, kes on oma spordikogemuse saanud seni kehalise kasvatuse tundides.

Maakonna etappidel saab täita sarja norme, millega pääseb vabariiklikule etapile ja siis ka telepurki. Täpsemalt saab normidega tutvuda siin.

Maakondliku võistluse võitjad saavad osaleda seejuures vabariiklikul etapil sõltumata normitäitmisest. Üksikalade võitjad teenivad just maakondlikul võistlusel auhinnaks sarja sümboolikaga võistlussärgi.

TV 10 Olümpiastarti sarja 54. hooaja vabariikliku II etapi eelvõistlused linnades ja maakondades:

15. jaanuar Ida-Virumaa, kell 11.00 Ahtme spordihall

15. jaanuar Raplamaa, kell 12.00 Kohila spordikeskus

15. jaanuar Pärnumaa, kell 15.30 Pärnu kergejõustikuhall

16. jaanuar Harjumaa, kell 10.00 Lasnamäe kergejõustikuhall

16. jaanuar Jõgevamaa, kell 14.00 Jõgeva spordihoone

16. jaanuar Viljandimaa, kell 15.00 Paalalinna viilhall

16. jaanuar Saaremaa, kell 16.00 Kuressaare spordikeskus

16. jaanuar Tallinn, kell 16.00 Lasnamäe kergejõustikuhall

16. jaanuar Tartu ja Tartumaa, 16.00 Tartu Ülikooli spordihoone

20. jaanuar Valgamaa, kell 13.00 Valga spordihoone

21. jaanuar Lääne-Virumaa, kell 15.30 Rakvere spordikeskus

21. jaanuar Järvamaa, kell 15.00 Konesko Türi spordihoone

22. jaanuar Võrumaa ja Põlvamaa, kell 14.00 Võru spordikeskus

Sari koosneb neljast vabariiklikust etapist ja mitmevõistluse finaalist ning neile eelnevatest maakondlikest etappidest. Sarja statistika ja juhendid leiab siit.

Sarja 54. hooaja vanusegrupid on:

vanem grupp – 2011 ja 2012. aastal sündinud poisid (PV) ja tüdrukud (TV)

noorem grupp – 2013. aastal ja hiljem sündinud poisid (PN) ja tüdrukud (TN)

Käesoleva hooaja teine vabariiklik etapp toimub 25. jaanuaril Tallinnas Lasnamäe kergejõustikuhallis, kus on mõlema vanusegrupi poistele ja tüdrukutele kavas 60 meetri tõkkejooks, kaugushüpe (PV, TN), teivashüpe (PN, TV).

Telesaade sellest etapist jõuab 30. jaanuaril kell 10.00 ja 18.45 ETV2 ekraanile ning samal päeval ka ERR-i spordiportaali.