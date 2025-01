McDavid tõi oma sünnipäeval Oilersile võidu

Võõrustajate võiduvärava eest vastutas esmaspäeval 28. sünnipäeva tähistanud Connor McDavid, kes sai käe valgeks poolteist minutit enne teise perioodi lõppu.

"Mängud Kingsi vastu on alati sellised – vähe väravaid ja vähe muid sündmusi, aga me oskame selliseid mänge võita. Olime kannatlikud. Surusime kõvasti, aga lõpuks leidsime viisi, kuidas üks värav kirja saada ja seejärel edu hoida," sõnas sünnipäevaline mängu järel.

Suure panuse Oilersi võitu andis ka 30 vastaste pealeviset tõrjunud Stuart Skinner. Oilersi puurivaht tegi hooaja teise ja ühtekokku karjääri kuuenda nullimängu.

"Täna oli tunda play-off'i õhustikku. Darcy [Kuemper, Kingsi väravavaht - ERR] tegi teisel pool fantastilise mängu. Tal oli paar uskumatut tõrjet, eriti just viimasel kolmandikul. Neil on kuradi hea meeskond. Nad teavad, kuidas meie vastu mängida, samamoodi nagu meie teame, kuidas nende vastu mängida. See teebki sellised mängud põnevaks," muljetas Skinner.

Viimasest seitsmest mängust kuus võitnud Oilers on läänekonverentsis neljandal kohal (57 p). Kings paikneb samas konverentsis kuuendal real (53 p).

Teised tulemused:

Philadelphia Flyers - Florida Panthers 4:3

Chicago Blackhawks - Calgary Flames 2:5