Eesti BMX-ratturid lõpetasid treeninglaagri Manchesteris eduka võistlusega

Eesti BMX-ratturid alustasid 2025. aastat laagerdamisega Inglismaal Manchesteris, mille viimasel päeval võeti osa võistlusest "Racing Under the Roof". Juunioride klassis jõudsid pjedestaalile Sten Tristan Raid ja Luukas Lajal.

Meesjuunioride konkurentsis võidutses Finley Hough, kelle järel pälvis teise koha Raid ja kolmanda koha Lajal. Samas vanuseklassis sai seitsmenda koha Oliver-Siim Simenson.

"Võistlus läks üldjoontes hästi," ütles Raid. "Finaalis ei õnnestunud esimene hüpe, mistõttu kaotasin hoogu ja võit jäi seekord tulemata. Kokkuvõttes võis teise kohaga rahule jääda."

Lajal: "Selle aasta esimese võistluse kohta oli kolmas koht hea tulemus. Stardid sujusid hästi kuni finaalini, kus see ei olnud kõige parem. Rada on Manchesteris ülihea ning seal on kiire ja nauditav sõita. Mulle meeldib sisetingimustes treenida ja võistelda, kus ilmastikuolud ei sega."

Eestlastest olid võistlustules veel Rommi Maidla, Andren Kaju ja Paula Palmiste. Maidla pälvis B15-16 klassis neljanda koha Amos Guppy, Harvey Tomlinsoni ja Oliver Jamesi järel. Kaju sai 17-29-aastaste hulgas viienda koha. Võiduga läks koju Callum Chard-Maple, kellele järgnesid Jayden Seward ja George Gerrard. Palmiste teenis G15+ klassis kuuenda tulemuse. Kolm paremat olid Lexi Waite, Ruby Moores ja Lotte Etmane.

Eestlased treenisid laagris koos Inglismaa koondisega, kus olid kohal samuti Kye Whyte ja Bethany Shriver. "Võistlustele eelnenud laager oli väga äge ja tuleviku seisukohalt väärtuslik," kinnitas Raid. "Manchesteri rada on kiire ja tehniline, mis muudab seal treenimise eriti põnevaks. Üks treening koos Inglismaa koondisega oli omaette inspireeriv kogemus."