Endel Kiisa rändkarika sai teist korda järjest Harri Kullas

32-aastane Kullas võistles lõppeval hooajal Ameerika Ühendriikides AMA motokrossisarjas, kus tegi 11 etapist kaasa üheksal ja tuli kokkuvõttes 12. kohale. Lisaks osales ta Eesti koondise koosseisus Rahvuste krossil, mis lõppes 19. kohaga.

"See on väga tore, et austatakse ja nähakse mu tööd," rääkis Kullas. Ta selgitas, et aasta möödus tema jaoks üsna raskelt. Kullase sõnul oli suurimaks proovikiviks USA-s omal käel hakkama saamine, kuid samal ajal pidi suutma ka motokrossis häid tulemusi tuua.

Ameerika Ühendriikides sõidab Kullas ka algaval hooajal. Nimelt sai ta möödunud aastal tuttavaks ühe motopoe inimestega, kes andsid Kullasele hooaja lõpus tsikli kasutada.

"Ja siis nad vaatasid telekast, et oo, päris ilusasti läheb, me tahaks sind veel rohkem aidata. Ja siis nad tegidki uueks hooajaks uue tiimi," meenutas Kullas, kes võistleb sel aastal üle pika aja superkrossi 250cc tsikli peal. Välikrosse sõidab ta endiselt 450cc mootorrattaga.

Parima motokrossisõitja tiitli sai uuel aastal 125cc klassis sõitev Lucas Leok. Leok tõdes, et ei osanud tiitlit oodata, kuid lisas, et jäi möödunud hooajaga rahule. Noore motosportlase tiitel läks möödunud hooajal rahvusvahelistel võistlustel suurepäraseid tulemusi teinud Theo Koltsile. Kolts rääkis, et proovib uuel hooajal Eesti meistrivõistlustel häid tulemusi teha, kuid ei tea veel, millistel välismaa võistlustel teda näha võib.

Parima juunior motosportlase tiitel läks quadisõitja Karl Robin Rillole, kes nentis, et täielikult hooajaga rahule ei jäänud. Tema sõnul oli hooaja jooksul palju ebaõnne ja tehnika vedas alt. Edukaim mototraieli sportlane oli Egert Kimmel. Supermotos paistis möödunud aastal silma Aksel Pärtelpoeg. Parima naismotosportlase tiitli pälvis kiirendussportlane Kairit Kirss.

Parima endurosportlase karikas läks sel aastal Hendrik Talvikule ja parima noore endurosportlase tiitel läks Jürto Brauerile. Toivo Nikopensiuse rändkarikas läks Enduro GP klassi EMV üldvõitja lõunanaaber Karlis Sabulisele. Parim hard enduro sportlane oli Rene Jerbach.

Hooaja edukaim motokrossiklubi oli RedMoto, enduro klubiarvestuse võidu napsas Läti tiim Motosports Racing Team ja hard enduro parim klubi oli Sõmerpalu Motoklubi. Parim meeskond oli quadide rahvuskoondis ja hooaja mototeoks valiti triali MM-etapp Eestis.