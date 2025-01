Paolini ja Rõbakina alustasid kindlate võitudega

Kvalifikatsioonist tulnud Wei jõudis matši jooksul neljal korral murdepallini, kuid ei realiseerinud neist ühtki. 21-aastane mängija tegi koguni 29 lihtvigu, mida oli selgelt enam kui itaallannal (12).

Edasi teise ringi pääses ka maailma edetabelis seitsmendat kohta hoidev Jelena Rõbakina, kes alistas turniirile erikutse teeninud 16-aastase Emerson Jonesi (WTA 293.) 6:1, 6:1.

Seejuures esimeses setis oli olukord, kus austraallanna oli 1:5 taga, aga asus vastase servil 40:0 juhtima, mille peale vastas Rõbakina nelja serviässaga järjest.

Elena Rybakina really hit FOUR aces in a row when she was 0-40 down #AusOpen pic.twitter.com/CyTRGHGnfc