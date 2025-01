Enesevalitsuse kaotanud ja inventari lõhkunud Medvedev pääses siiski edasi

Seejuures kohtumise kolmandas setis kaotas Medvedev korraks enesevalitsuse ja lõi oma reketi viiel korral vastu võrku, lõhkudes nii mänguvahendi kui ka ka võrgukaamera.

Ilmselt oli enese väljaelamisest kasu, sest settidega üks-kaks taha jäänuna suutis ta kaks järgmist kindlalt võita ja nii pisut üle kolme tunni kestnud kohtumise abil siiski edasi jõuda.

"Ma tean, et mängin paremini siis, kui mängin rohkem tennist, nii et mõtlesin, et miks mängida poolteist tundi, kui vähemalt kolmetunnine mäng mõjub mu löökidele paremini," naljatles mullune finalist hiljem.

"Teises ja kolmandas setis ei saanud ma löökidega hakkama. Tegutsesin täisvõimsusel ja panin kõik mängu - ma ei teadnud, mida teha," selgitas ta ja kommenteeris seejärel ka vastase esitust.

"Kui ta mängib nii igas mängus, siis võib elu olla hea: raha, tüdrukud, kasiino, mis iganes. Ma soovin, et suudaks nii igas mängus mängida."

23-aastase Samrej kõva vastupanu oli kindlasti üllatus, sest maailma viiendasse sajasse kuuluv mängija polnud kunagi ATP tasemel turniiridel osalenud. Tema seni kõige kõrgetasemelised vastasseisud pärinesid Davise karikaturniiri kohtumistelt.

Austraalia lahtiste põhitabelisse pääses ta erikutse alusel. Viimase Tai mehena mängis suure slämmi turniiri üksikmängu põhitabelis 2012. aastal Danai Udomchoke.

Kui Medvedev sai avaringis korralikult soojaks, siis neljanda asetusega ameeriklane Taylor Fritz (ATP 4.) alustas märksa lihtsama võiduga kaasmaalase Jenson Brooksby (ATP -) üle. Tema võidunumbrid olid 6:2, 6:0, 6:3.