M-Spordiga käed löönud Läti rallipiloot Sesks saab vähemalt kuus MM-etappi

25-aastane rallisõitja osales eelmisel hooajal M-Sport Fordi võistkonnas kolmel etapil: suvel Poolas ja Lätis ning septembri lõpus Tšiilis. Tema tulemused avaldasid rallimaailmale muljet, seda enam, et Poolas polnud tal abiks hübriidsüsteemi.

Kui Poolas tuli viies koht, siis kodustel Läti radadel jõudis Sesks ka karjääri esimese katsevõiduni ja heitles pjedestaalikohtade nimel. Kokkuvõttes tuli leppida siiski seitsmenda kohaga.

Sesks teeb sel aastal kindlasti kaasa etappidel Rootsis, Portugalis, Sardiinias, Kreekas, Eestis ja Soomes ehk peale esimese on kõigi puhul tegemist kruusarallidega. Tema osalemine saab suuresti teoks tänu Austraalia tehnoloogiafirma SafetyCulture toele.

"Ma arvan, et Martinš kogus eelmisel aastal lühikese ajaga palju uusi fänne ja suurepärane, et need kaks esimest esitust viisid kuuest etapist koosneva programmini," kommenteeris M-Sport Fordi tiimijuht Richard Millener.

"Loomulikult poleks see tema enda sponsorite ja SafetyCulture'ita võimalik olnud. Suur tänu kõigile asjaosalistele ja samuti WRC promotsioonifirmale, kes aitas eelmisel aastal eelarve poolelt. Kogu toetuse kulminatsioon ongi meid siia toonud."

"Olen väga põnevil nägemaks, mida Martinš ja Renars [kaardilugeja Renars Francis] sel aastal suudavad saavutada," jätkas Millener. "Tšiili tuletas meelde, et see kõik ei saa olema lihtsalt lõbusõit, kuid ma tean, et tema näidatud kiirus, sihikindlus ja iseloom teevad temast meie 2025. aasta koosseisu suurepärase täienduse."

Sesks ise on samuti mõistagi väga rahul. "Kui vaatame 2025. aasta hooajale otsa, siis ootab meid palju uusi väljakutseid, aga oleme motiveeritumad kui kunagi varem ja valmis õppima ning samal ajal ka fänne rõõmustama," lausus ta.

"Võimalus võistelda poolel 2025. aasta MM-kalendrist tõotab pakkuda hindamatut kogemust järgmisteks aastateks. Meie eesmärk on lisaks praegusele lisada kavasse veel üks võistlus, Saudi Araabia ralli."

"Seetõttu töötame kogu hooaja aktiivselt selle nimel, et tagada selle eesmärgi elluviimiseks vajalik rahaline toetus."

Saudi Araabia ralli on novembri lõpus sõidetav MM-hooaja viimane etapp.