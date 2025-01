Nys krooniti esmakordselt cyclo-crossis Belgia meistriks

Belgia cyclo-crossi meistrid selgusid Heusden-Zolderis. Nys lisas esmakordselt Euroopa meistri tiitli kõrvale Belgia oma, pälvides hilise soolorünnaku järel võidu ajaga 1:03.05. Ta edestas Laurens Sweecki üheksa ja Toon Aertsi 11 sekundiga. Seejuures tegi 22-aastane belglane otsustava liigutuse sektoril, mille kohta kohalikud ütlesid "corner of death" (tõlkes: surmakurv), vahendab ejl.ee.

"Testisin oma jalgu võistluse algfaasis samuti ja need tundusid head," ütles Nys. "Otsustasin kõik mängu panna, kui teised sõitsid juba oma võimete piiril. See oli tänaseks parim taktika. Hooaeg on siiani hästi läinud, aga kui sul on Euroopa ja Belgia meistri särk, siis on mõistetav, et sa ihkad veel võite, et neid särke maailmale näidata."

Eliitnaiste konkurentsis krooniti Belgia meistriks Marion Norbert Riberolle ajaga 53.18, edestades Laura Verdonschoti 45 sekundiga ning Julie Brouwersit ühe minuti ja seitsme sekundiga.

Belgia naaberriigis Hollandis selgusid parimad Oisterwijkis. Eliitmeeste seas pälvis võidu Tibor Del Grosso (58.28). Hõbedase autasu teenis Pim Ronhaar (+0.07) ja pronksise Joris Nieuwenhuis (+0.31). Eliitnaiste hulgas teenis esimese koha Puck Pieterse (48.25). Kahvatumate medalitega pidid leppima Ceylin Del Carmen Alvarado (+1.11) ja Denise Betsema (+1.35).

Eesti cyclo-crossi meistrid selgusid 26. oktoobril 2024 peetud Rand&Tuulberg Eesti meistrivõistlustel. Eliitklassides võidutsesid Madis Mihkels ja Mari-Liis Mõttus.