Osaka võttis Garcialt mulluse eest revanši

Osaka (WTA 51.) jõudis avasetis esimesena murdeni ning realiseeris esimesel võimalusel 6:3 setivõidu, aga Garcia (WTA 67.) murdis kohe teise seti esimeses geimis ning ei loovutanud seejärel edu, viies 6:3 setivõiduga kohtumise otsustavasse setti.

Kolmandas setis suutis Osaka taas vastase pallingu murda ning jaapanlanna läks siis 3:1 juhtima. Seejärel vahetasid naised geimivõitusid kuni Osaka 5:3 eduseisul taas murdis ning teise matšpalliga 6:3, 3:6, 6:3 võidu vormistas.

Garcia ja Osaka kohtusid Austraalia lahtiste avaringis ka mullu, kuid toona jäi peale prantslanna. "Olen viimasel ajal tuuril korralikult tööd teinud. See on suur kokkusattumus, et ma siin jälle mängin, aga andsin endast lihtsalt parima. Tean, et me mängisime siin väljakul ka eelmine aasta. Tuttav tunne oli," ütles nii 2019. kui 2021. aastal Austraalias võidutsenud Osaka pärast matši.

Mõlemad naised lõid korduskohtumises seitse ässa, aga Osaka patustas ka kolme topeltveaga. Samas oli ta esimeselt servilt punkti realiseerimisega 18 protsendipunkti võrra edukam (78% - 60%), Osaka kasutas ära neli oma kuuest murdevõimalusest, Garcia realiseeris kuuest kahel korral.

Osaka kohtub teises ringis maailma 20. reketi Karolina Muchovaga, kes alistas avaringis tunni ja kahe minutiga argentiinlanna Nadia Podoroska (WTA 96.) 6:1, 6:1.

Esmaspäeval tagasid edasipääsu ka Iga Swiatek (WTA 2.) ning CoCo Gauff (WTA 3.). Teise ringi pääses ka maailma kuues reket Jessica Pegula, kes alistas kodupubliku ees mänginud Maya Jointi (WTA 105.) 6:3, 6:0.