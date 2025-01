Norra lasketreener: järgmisena tuleks USA sportlastele võistluskeeld määrata?

Mazet jagas nädalavahetusel ühismeedias ekraanitõmmist ajaleheartiklist, kus valitud USA president Donald Trump ütles, et USA vajab Gröönimaad ja Kanadat rahvusliku julgeoleku tõttu endale. Mazet küsis seepeale: "Kas Venemaa ja Valgevene kõrval tuleks järgmisena USA sportlastele võistluskeeld määrata?"

Mazet väljaütlemine pälvis kõvasti tähelepanu Venemaa meedias, kus teda julge sõnavõtu eest kiideti. "Mazet tõstatas väga loogilise küsimuse. Aga esmalt tuleks Iisraeli sportlastel rahvusvahelisel tasandil võistlemine keelata ja siis saame USA-ga tegeleda," rääkis laskesuusatamises teatesõidus kaks olümpiakulda võitnud Dmitri Vassiljev kodumaa meediale.

"Tavaliselt mu Instagrami postitustele reageeritakse üsna palju, aga nüüd on olnud vaikus. Umbes nagu keegi ei julgeks USA-d kritiseerida," ütles Mazet Norra ajalehele VG, rõõmustades, et temaga ühendust võeti.

Küsimusele, kas tema meelest tuleks siis USA rahvusvahelisest spordist eemaldada, kui midagi juhtu, vastas Mazet: "Kui nad Gröönimaale tungivad, siis muidugi. Ei saa olla eraldi reegleid USA-le ja Venemaale, kõikidele peaksid kehtima ühesugused reeglid, hoolimata sellest, et USA kuulub NATO-sse."

Kui VG uuris, kas see on Mazet meelest õiglane, et Venemaa sportlased on Ukraina sõja tõttu võistluskeelu all, vastas lasketreener, et pole selles nii kindel. "Võib-olla oleks see hoopis hea, kui nad saaksid Euroopasse tulla ja näeksid asju meie perspektiivist, selle asemel et on ainult Venemaal, kus on palju propagandat," arutles Mazet. "Meil pole ju midagi Venemaa sportlaste vastu, aga meile ei meeldi Putin ja tema poliitika. Samamoodi on meil probleeme Trumpi ja tema poliitikaga."

Norra Rahvusringhäälinguga (NRK) vesteldes oli Mazet veidi vaoshoitum: Mul pole Venemaa ja Valgevene kohta midagi öelda. Nad on väga heal põhjusel keelu all. Asi on selles, et USA pole keelu all, kuigi neil on näiteks kergejõustikus olnud palju dopingujuhtumeid, aga midagi pole nendega juhtunud. Nii et selgelt on vahe sees, kas oled idast või läänest," selgitas Mazet.

NRK küsis ka rahvusvahelise laskesuusaliidu (IBU) sportlaskomisjoni juhtivalt Rootsi koondislaselt Sebastian Samuelssonilt, kas venelaste võistlustele lubamist tuleks taas uurida. "Ausalt öeldes olen üsna häiritud, et see küsimus üldse tõstatus. Me ei peaks sellest üldse rääkima," pahandas ta. "Ukrainas on sõda ja sportlased ei saa sinna tagasi minna. Nii et [venelaste tagasilubamine] pole üldse teema."

NRK uuris ka Norra koondislastelt, mida nad treeneri väljaütlemistest arvavad. Vebjörn Sörum juhtis tähelepanu, et Mazet peamine väljaütlemine puudutas Trumpi ja tema sõnu, mitte niivõrd venelasi. "Aga suhtumine peaks kõigi osas olema sama. Isegi kui Venemaal on ajalooliselt halvem maine, peame julgema kõiki samaväärselt kohelda, olgu selleks siis mõni Euroopa riik, USA või Venemaa," arutles Sörum.

"Venemaal kasutatakse pidevalt sportlasi propagandas, nii et mina olen arvamusel, et kuniks midagi pole muutunud, ei tohiks neid tagasi lubada," sõnas Tarjei Bö.