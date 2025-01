Tsitsipas piirdus Austraalias avaringiga, Sinner võidukas

Turniiril 11. asetatud Tsitsipas jäi kaks tundi ja 43 minutit kestnud kohtumises 5:7, 3:6, 6:2, 4:6 alla 20-aastasele ameeriklasele Alex Michelsenile (ATP 42.). Seejuures oli see Michelsenile teine võit Tsitsipase üle, ta sai kreeklasest jagu ja mullu Tokyos.

Teises ringis läheb Michelsen vastamisi vabapääsmega turniirile saanud austraallase James McCabe'iga (ATP 258.), kes alistas 6:4, 6:3, 6:4 läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud hispaanlase Martin Landaluce (ATP 142.).

Kolmel korral Austraalia lahtistel poolfinaali jõudnud ja kaks aastat tagasi finaalis mänginud Tsitsipas kaotas viimati Melbourne'is avaringis 2018. aastal, kui ta seal esimest korda põhiturniiril mängis.

Maailma esireket Sinner sai kaks tundi ja 40 minutit kestnud kohtumises 7:6 (2), 7:6 (5), 6:1 jagu Tšiili mängijas Nicolas Jarryst (ATP 36.). "See oli väga tasavägine matš, esimesed kaks setti oleks võinud vabalt ka teistpidi minna. Aga kui kolmandas setis murde sain, andis see mulle hingamisruumi," analüüsis Sinner. "Ta on suurepärane mängija, tohutu potentsiaaliga, nii et olen õnnelik selle üle, kuidas raskes mängus hakkama sain."

Teises ringis läheb ta vastamisi austraallase Tristan Schoolkate'iga (ATP 173.), kes sai 6:7 (6), 7:6 (4), 6:1, 6:4 jagu jaapanlasest Taro Danielist (ATP 113.).

17. asetatud ameeriklane Frances Tiafoe (ATP 16.) sai üle nelja tunni kestnud matšis 7:6 (2), 6:3, 4:6, 6:7 (4), 6:3 jagu prantslasest Arthur Runderknechist (ATP 61.).