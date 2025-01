Madridi Atletico võitis 14. mängu järjest

Atletico saatis esimest korda palli vastaste väravasse seitsmendal minutil, kuid VAR tühistas selle eelneva käega mängimise tõttu. 55. minutil jõudis Julian Alvarez aga igati määrustepärase tabamuseni.

Atletico on saavutanud nüüd Osasuna üle viimases 13 omavahelises mängus tosin võitu ja jätkab suurepäraselt ka üldisemas plaanis, sest alates oktoobri lõpust on kõikide sarjade peale tunnistatud üksnes võite.

Viimati kaotas Atletico punkte 27. oktoobril, kui kõrgliiga 11. voorus jäädi võõrsil alla Real Betisele. Pärast seda on võidetud liigas kaheksa mängu järjest ning kui lisada kohtumised Meistrite liigas ja Hispaania karikasarjas, siis on meeskonnal käsil 14-mänguline võiduperiood.

Täpselt hooaja poole peal ehk 19. vooru järel on Atleticol liidrina 44 punkti. Kuna hooaja alguses saadi ka palju viike, siis kokkuvõttes nende edu väga hiiglaslik pole - linnarivaal Real jääb vaid ühe punkti kaugusele. Kolmas on Barcelona (38 punkti).

Järgmisel nädalal tuleb Atleticol pidada kaks kohtumist: kolmapäeval kohtutakse Hispaaniar karikasarja kaheksandikfinaalis võõrsil Elchega ja kolm päeva hiljem liigamängus samuti võõrsil Leganesiga.