Noor USA mäesuusataja sai karjääri esimese võidu

22-aastane Macuga polnud varem MK-sarjas isegi pjedestaalile jõudnud. Kahel korral oli ta siiski lähedal: eelmisel hooajal Kvitfjelli ülisuurslaalomis viies ja jõulude eel Beaver Creeki kiirlaskumises neljas.

"Ma endiselt ei tea, mis juhtus," naeris ameeriklanna hiljem. "See oli keeruline, künklik kogu aeg, aga mul oli valgusega õnne. Päike ilmus minu laskumise ajal pisut välja ja kasutasin seda ära. Ma ei arvanud, et see saab olema võidu vääriline sõit. Ma teadsin, et see on hea ja küllap siis oligi."

Esimesena jäi kolme seast välja Macuga kuulus koondisekaaslane Lindsey Vonn (+1,24). Detsembri keskel pea kuueaastase pausi järel MK-karusselli naasnud ameeriklanna on seejärel näidanud vormi pidevat paranemist: St. Moritzi ülisuurslaalomis oli ta 14., laupäeval St. Antoni kiirlaskumises kuues ja nüüd siis neljas.

Kaheksa parema hulka sõitsid pühapäeval veel šveitslanna Lara Gut-Behrami (+1,26), sakslanna Kira Weidle-Winkelmann (+1,27), norralanna Kajsa Vickhoff Lie (+1,65) ja šveitslanna Corinne Suter (+1,76).

Päev varem toimunud kiirlaskumises mahtusid esikolmikusse itaallanna Federica Brignone (1.16,08), šveitslanna Malorie Blanc (+0,07) ja tšehhitar Ester Ledecka (+0,18).

Brignone on ühtlasi 479 punktiga ka MK-sarja üldliider, edestades 23 punktiga slaalomispetsialist Zrinka Ljuticit ja 32 punktiga rootslannat Sara Hectorit.

Naiste mäesuusatamise MK-sari jätkub teisipäeval, 14. jaanuaril teises Austria suusakuurortis Flachaus peetava slaalomiga.