Kudre-Schnyder kerkis MK-sarja üldliidriks

Sprindis kolmanda koha teeninud Kudre-Schnyder jäi päev hiljem alla vaid norralasele Anna Ulvensöenile, kes edestas teda kõigest neljanda sekundiga. Seejuures rajale oli ta läinud kaheksandalt positsioonilt.

Kolmandana mahtus pjedestaalile rootslanna Magdalena Olsson, kes kaotas võitjale 17 sekundiga, aga oli raja lõpuosas mõnda aega ka liider, kuid väsis kitsastel tõusudel ja paar konkurenti möödus.

"Tänane jälitussõit oli jälle väga lahe võistlus. Sellistes suurepärastes oludes siin Norras on alati väga tore võistelda," kinnitas Kudre-Schnyder. "Esimesed kaks kolmandikku rajast sõitsin täiesti üksi, konkurente väga ei näinud."

"Viimase kolmandiku, kus rajal enam hajutust ei olnud, sõitsime koos Magdalena ja Annaga. Lõpplahendus oli väga põnev, kahjuks võita mul täna ei õnnestunud, aga teise kohaga olen ka väga rahul. Natukene ise pusserdasin ja Anna oli tegelikult kiirem ka."

Doris Kudre tõusis 18. kohalt 12. positsioonile (+4.55). "Tänases jälitussõidus tegin selle nädalavahetuse ilmselt kõige parema sõidu," kommenteeris ta. "Sain raja esimeses pooles üsna palju üksi sõita ja tihedas teedevõrgus oma tempot hoida."

"Lõpuosas tundsin, et mul on tegelikult veel jõudu. Nägin, et tagant tuleb konkurente, aga suutsin norralannal Idunn Strandil kannul püsida. Olen sõiduga väga rahul - ei ole tavaline, et ma jälitussõidus nii palju kohti tõusen."

Liis-Marii Kaso oli 32. (+14.20) ja Epp Paalberg 34. (+14.28).

Kokkuvõttes kerkis avapäeval esikoha teeninud Kudre-Schnyder 240 punktiga MK-sarja üldliidriks, aga Ulvensöen jääb maha vaid viie silmaga.

Meestest võidutses norralanna Jörgen Baklid (42.07), kes edestas seitsme sekundiga rootslast Jonatan Stahli ja 26 sekundiga soomlast Niklas Ekströmi.

Mattis Jaama langes 18. positsioonilt 34. kohale (+9.48). Kevin Hallop oli 43. (+13.12), Timo Kudre 44. (+13.23), Andres Rõõm 46. (+14.30) ja Chris Marcus Krahv 48. (+14.56).

Suusaorienteerumise MK-sari jätkub 13.-17. veebruaril Saksamaal Ruhpoldingis.