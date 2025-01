Männama parandas Dakari rallil positsiooni

Laupäeval näitas parimat minekut Belgia rallisõitja Guillaume De Mevius (X-Raid Mini JCW Team; 4:34.49), kes edestas minuti ja 34 sekundiga tiimikaaslasest portugallast Joao Ferreirat. Kolmas oli Dakari ralli legend Nasser Al-Attiyah (The Dacia Sandriders; +2.01). Männama kaotas kiiremale 28.40.

Kokkuvõttes jätkab liidrina lõunaaafriklane Henk Lategan (Toyota), kuid kohalik sõitja Yazeed Al-Rajhi lähenes talle seitsme minuti ja 16 sekundi kaugusele. Kolmandal kohal jätkab rootslane Mattias Ekström (Ford; +22.27).

Männama on tõusnud 11. positsioonile (+2:29.15).

Mootorratastel oli laupäeval kiireim ameeriklane Ricky Brabec (Honda), kuid üldliidrina jätkab algusest peale juhtinud austraallane Daniel Sanders (KTM), kes edestab hispaanlast Tosha Schareinat (Honda) 11 minuti ja 46 sekundiga.

Sellega on pool rallit läbi, sest kuus katset on sõidetud ja kuus ootab veel ees. Pühapäeval on kavas 481 kilomeetrit katseid alguse ja lõpuga Al Duwadimis.