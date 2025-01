Kudre-Schnyder tõusis MK-etapil taas pjedestaalile

Võistluse võitis norralanna Anna Ulvesöen (40.25), kellele Kudre-Schnyder kaotas minuti ja 32 sekundiga. Nende kahe vahele mahtus veel soomlanna Amanda Yli-Futka (+1.03).

"Tänane lühirada oli väga huvitav ja tehniline. Kuna lund on maastikul palju, siis on rajad üpris pehmed ja see teeb võistluse ka füüsiliselt nõudlikuks," lausus päev varem sprindi võitnud eestlanna.

Laupäeval tuli kuuenda ja seitsmenda kontrollpunkti vahel ka minutiline eksimus. "Raja algus läks mul väga hästi, aga seitsmenda punktiga tuli mul suurem viga – algul tegin vale teevaliku ja siis läks ka radade lugemine sassi."

"Pärast seda läks rütm kergelt käest ära. Lisaks jõudsin neli minutit enne mind startinud Idunn Strandile järele ja seejärel sõitis ta mul raja lõpuni taga – see häiris ka mind pisut."

"Aga üldiselt tegin üsna puhta sõidu pärast seda raja esimeses poole lõpus tehtud viga ja sellise sõiduga olen üldjoones rahul, kuigi see tehtud viga ikka veidi kripeldab," tunnistas Kudre-Schnyder.

Ülejäänud eestlannadest oli Doris Kudre 14. (+3.37), Epp Paalberg 28. (+7.52) ja Liis-Marii Kaso 36. (+12.03).

Meestest (7,7 km, 24 KP) jõudsid esikolmikusse norralane Jörgen Baklid (39.25), rootslane Jonatan Stahl (+0.17) ja rootslane Andrei Lamov (+0.28).

Mattis Jaama oli 17. (+4.14), Andres Rõõm 39. (+8.16), Kevin Hallop 44. (+8.55), Timo Kudre 45. (+8.57) ja Chris Marcus Kehv 47. (+9.00).

Kokku läks rajale 70 meest ja 51 naist.

Pühapäeval on sprindivõistluste tulemuse põhjal kavas jälitussõit.