Marten Liiv kerkis suurepärase sõiduga EM-il neljandaks

EM-i avapäeva üldarvestuses kuuendal kohal lõpetanud Liiv alustas teist võistluspäeva suurepärase tulemusega, kui ületas 500 m teises sõidus finišijoone ajaga 34,85. Tema duellikaaslane Tim Prins lõpetas sama ajaga.

Eestlane ja hollandlane jäid jagama kolmandat kohta, 500 m teises läbimises teenis esikoha ka mõlemad reedesed võistlused võitnud Jenning De Boo ajaga 34,39. Teisena lõpetas kaasmaalane Merijn Scheperkamp ajaga 34,58.

Liiv kerkis koondtulemusega 103,960 kuuendalt kohalt neljandaks, Prins on 103,825 punktiga kolmas, Scheperkamp 103,275 punktiga teine ning De Boo 102,505 üpris kindlal esikohal. Joonas Valge on 109,525 punktiga 19. kohal.

EM-i sprindi mitmevõistluse võitja selgub laupäeva õhtul kell 14.52, kui mehed läbivad teist korda 1000 meetrit. Liiv jääb EM-pronksist vaid 0,27 sekundi kaugusele.

Naiste mitmevõistluses võidutses hollandlanna Femke Kok, kes on ühtlasi üldarvestuses 112,595 punktiga esikohal. Hollandlannad jätkavad samuti kolmikjuhtimisega, teine on 112,835 punkti kogunud Jutta Leerdam ning esikolmikusse mahub veel Suzanne Schulting, kellel on 113,480 punkti.