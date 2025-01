Igiliikur Monfils teenis ajaloolise turniirivõidu

Monfils (ATP 52.) alustas 25-aastase Bergsi (ATP 66.) vastu kolme järjestikuse geimivõiduga ning ei lubanud seejärel belgalst lähedale, vormistades 6:3 setivõidu. Teises setis kaotas Monfils avageimi, aga teenis siis jälle kolm võitu järjest ning realiseeris esimese matšpaliga 6:4 võidu.

Prantslasest sai 38 aasta ja nelja kuu vanuselt ATP tuuri (alates 1990. aastast) vanim turniirivõitja, Roger Federer oli 2019. aastal Baseli turniiri ajal Monfilsist kaks kuud noorem. Ühtlasi on Monfils vanim võitja pärast legendaarset Ken Rosewalli, kes võidutses 1977. aastal Hongkongis. Rekord kuulub Pacho Gonzalezele, kes oli 1968. aastal Kingstoni turniiril 44 aastane.

"See tähendab mulle väga palju, vanus on vaid number," ütles Monfils pärast oma karjääri 13. turniirivõitu. "Aga ma töötan edasi. Usun ikka, et suudan kõrgel tasemel mängida ja olen seda terve nädala vältel näidanud."

Monfils lõi poolteist tundi kestnud kohtumise vältel neli ässa ja teenis esimeselt servilt punkti 88-protsendilise eduga. Murdevõimalusi oli tal viis, millest kasutas ära kaks. Bergsil oli kuus võimalust murda, aga Monfils ei loovutanud oma pallingut.

"Mu esimene tiitel oli 20 aastat tagasi. Mul on ikka tennise vastu kirge. Tunnen, et saan pallile veel hästi pihta. Loodetavasti on mul veel mitu turniirivõitu ees!" lisas Monfils.

Monfils alustab järgmisel nädalal Austraalia lahtisi noore kaasmaalase Giovanni Mpetshi Perricardi (ATP 30.) vastu, Bergs kohtub avaringis argentiinlase Facundo Diaz Acostaga (ATP 78.).