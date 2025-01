Resultatiivses hoos Rooba aitas koduklubi võidule

KooKoo asus kodujääl Oulu Kärpäti vastu juhtima juba teisel minutil, kuid Oulu klubi leidis kümnendal minutil viigivärava. Võõrustaja läks aga neli minutit hiljem uuesti juhtima, kui Kalle Loponen Rooba söödust tabamuseni jõudis. KooKoo edu kahekordistus teise kolmandiku alguses, aga otsustava perioodi kolmandal minutil oli tablool taaskord viik.

Ligi 3000 pealtvaatajat ootasid pingsalt võiduväravat ning said kohtumise eelviimasel minutil juubeldada, kui Radek Koblizek KooKoo taas juhtima viis. Võidule pani aga punkti Rooba, kes sai viimasel minutil veel tühja väravasse visata ning KooKoo realiseeris vinge 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) võidu.

Rooba kogus väravasöödu ja väravaga kaks resultatiivsuspunkti, jätkates sellega oma suurepärast hooaega. Eestlane on kogunud 40 mängus 24 resultatiivsuspunkti, neist 18 pärast 22. detsembrit.

KooKoo teenis oma 22 võidu (kümme lisaajal) ning asetseb 58 punktiga Soome kõrgliigas kümnendal real. Kristjan Kombe koduklubi Kuopio KalPa on samuti 22 kohtumist võitnud (viis lisaajal) ning asetseb 65 punktiga seitsmendal real. Tabelitipus on Rauma Lukko, kes on võitnud 23 kohtumist (kolm lisaajal) ning kogunud 70 punkti.

KooKoo kohtub laupäeva õhtul Kiekko-Espooga, KalPa võõrustab Pori Ässat.