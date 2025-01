Teise asetuse alistanud Glinka jõudis poolfinaali

Esimeses setis läks Glinka küll murdega ette, aga vastane kohe viigistas ja murdis uuesti seisul 6:5. Teises setis oli Glinka ees juba 5:1, kuid andis ühe murde tagasi. Õnneks servis ta seisul 5:4 kindlalt ja sai seti kätte. Kolmas sett tuli juba kergemalt, ka seekord läks Glinka 5:1 ette, aga enam mingeid seiklusi pärast seda ei tulnud, vahendab Tennisnet.ee.

Poolfinaalis läheb Glinka kokku taas endast edetabelis kõrgemal asuva mängijaga, kelleks on kolmandana asetatud Arthur Gea (Prantsusmaa, ATP 383.). Gea on 20-aastane tennisist, kes M25 tasemel on võitnud ühe turniiri 2023. aastal. Mullu teenis ta kaks esikohta M15 turniiridel.

Kui Glinkal on võimalus finaali pääseda, siis Johannes Seeman enam Hazebroucki paarismängus finaali ei saa, sest ta kaotas reedel koos prantslase Alexandre Recoga poolfinaalis esimesena asetatud Anthony Genovile (Bulgaaria) ja Szymon Kielanile (Poola) 4:6, 6:1, 5:10.