O'Sullivan ei hakka Mastersi tiitlit kaitsma

49-aastane O'Sullivan pidi pühapäeval Mastersi esimeses ringis vastamisi minema turniiri kahekordse võitja John Higginsiga (WS 14.), kuid teatas reedel ootamatult, et on tervislikel põhjustel sunnitud siiski võistlemisest loobuma. Tema asemel on Higginsi vastaseks avaringis kahekordne võitja Neil Robertson (WS 20.).

O'Sullivan tegi otsuse teatavaks vähem kui ööpäev pärast seda, kui ta otsustas pooleli jätta Leicesteris toimuva Championship League'i turniiri, kus ta kaotas viiest matšist neli ja paistis silma inetu käitumisega, pekstes oma kiid vastu lauda.

BETVICTOR CHAMPIONSHIP LEAGUE INVITATIONAL 2025



Today Ronnie O'Sullivan is mad at himself again !

And the snooker table finally got hit by him ! The cue didn't break pic.twitter.com/hHPdwIlk5a