Kodune jalgpallihooaeg saab avapaugu veebruari lõpus

Traditsiooniliselt lähevad selles mängus vastamisi valitsev Eesti meister ja karikavõitja. Kuna 2024. aasta hooaja järel kuuluvad mõlemad tiitlid Tallinna Levadiale, siis on nende vastane superkarikafinaalis A. Le Coq Premium liigas hõbemedalid teeninud Nõmme Kalju.

Aastate jooksul on Levadia superkarika teeninud kaheksal korral, viimati 2022. aastal, kui penaltiseeriaga kulmineerunud mängus võideti Tallinna Florat. Kalju on superkarikafinaalis võidutsenud vaid 2019. aastal, kui seisuga 3:2 alistati just Levadia.

Superkarika finaalkohtumise avavile kõlab Viljandi Männimäe jalgpallihallis laupäeval, 22. veebruaril kell 12.30. Kohtumise ajaks paigaldatakse jalgpallihalli lisatribüünid. Piiratud kogus pääsmeid on saadaval Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel ja Piletilevis. Mängule saab otsepildis kaasa elada Soccernet TV vahendusel.

Traditsiooniline Eesti meistri ja karikavõitja vaheline lahing sai uue kuue möödunud aastal. EJL-i ja suurtoetaja A. Le Coqi koostööna loodi superkarikafinaalile värske ilmega logo ning see kannab nime A. Le Coq superkarikas. Võitjameeskond tõstab pea kohale Eesti kunstniku Krista Lehari valmistatud erilise võidukarika. Karikas on kuni 60 sentimeetrit kõrge ning selle tipus on jalgpallikujutis, mida ehib A. Le Coqi logolt äratuntav kroon.