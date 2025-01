Zunte jäi ülinapilt teisest voorust välja

Eelmisel nädalal Saksamaal Winterbergis toimunud MK-etapil esimesena teisest voorust välja jäänud Zuntet tabas sama saatus ka St. Moritzis. Zunte sai esimesel laskumisel kirja aja 1.10,97 ning kaotas viimasena teisele laskumisele pääsenud austerlannale Annia Unterscheiderile 11 sajandikuga.

Nii esimesel kui ka teisel laskumisel näitas parimat minekut austerlanna Janine Flock, kes teenis teise järjestikuse etapivõidu koondajaga 2.18,65. 35-aastane Flock kerkis reedese võiduga ühtlasi MK-sarja üldliidriks.

Teise koha saavutas belglanna Kim Meylemans (+0,18) ja kolmandaks tuli brasiillanna Nicole Rocha Silveira (+0,27).

Vähem kui sekundiga kaotasid võitjale veel britt Tabitha Stoecker (+0,55), hollandlanna Kimberley Bos (+0,75) ja sakslanna Jacqueline Pfeifer (+0,95). Senine MK-sarja üldliider sakslanna Hannah Neise piirdus 14. kohaga (+1,51).

Flock on kogunud seitsme etapiga 1390 punkti, talle järgnevad Neise (1300 p) ja Bos (1273 p). Zunte asub 45 naise konkurentsis 26. positsioonil (287 p).

MK-hooaja viimane osavõistlus toimub veebruari alguses Lillehammeris, ühtlasi peetakse selle raames ka Euroopa meistrivõistlused.

