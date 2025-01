Treener Murray on Djokoviciks valmis: las ta elab end välja

Eelmise aasta lõpus teatas Novak Djokovic, et uuest aastast saab tema treeneriks kauaaegne konkurent Andy Murray. Paar alustab järgmisel nädalal Austraalia lahtisi ning Murray ütles, et on oma juhendatava väljapurseteks valmis.

Karjääri tippajal Roger Federeri, Rafael Nadali ja Djokoviciga nn Suurde Nelikusse arvatud Murray tõmbas mullu oma suurepärasele karjäärile joone alla ning aasta lõpus teatas Djokovic, et endisest rivaalist on saanud tema uus treener.

Mõlemad mehed on näidanud oma karjääri vältel väljakul emotsiooni ning Murray sõnul on ta Djokovici väljapurseteks kenasti valmis. "Loomulikult oolen selle peale mõelnud. Aga tunnen, et ma olen üks inimestest, kes saab sellest mängupoolest ka aru. Ma tean, et platsil pole lihtne olla, sul on pinge peal ja vahel pead ennast välja elama," selgitas britt.

"Kui [Djokovic] annab endast parima ja mängib kõigest väest, siis olen ma sellega täiesti rahul, et ta elab end välja," jätkas ta.

Kolmekordne slämmivõitja ning kahekordne olümpiavõitja Murray ütles, et on oma mängijakarjääriga lõpparve teinud. "Naudin profituuri jälgimist kaugemalt ja polegi tegelikult väga palju tennist vaadanud. Ma ei igatse ei mängimist ega võistlemist, ka platsil olemist mitte," sõnas britt.

Djokovic kiitis oma uut treenerit, aga ütles, et rivaaliga harjumine võttis esialgu aega. "Alguses oli küll veider temaga neid asju arutada. Mitte ainult mängu, aga ka enesetunde koha," ütles serblane. "Ja mitte negatiivses mõttes, ma lihtsalt polnud seda temaga varem teinud, sest olime alati konkurendid olnud."

"Mõtlesin, et keda ma enda kõrvale sel hooajal tahaks. Tahtsin kedagi, kes on mitu slämmiturniiri võitnud ja see nimekiri on lühike," selgitas Djokovic. "Andy on inspireerinud nii mind kui paljusid teisi üle maailma. Tema ainulaadne perspektiiv on see, et ta mängis minu vastu 25 aastat. Ta on näinud, kuidas mu mäng arenes, ta teab mu tugevusi ja nõrkusi."

Austraalia lahtiste põhiturniir algab Eesti aja järgi öösel vastu esmaspäeva. Djokovic mängib avaringis 19-aastase ameeriklase Nishesh Basavareddyga.