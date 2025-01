Vanameister Monfils jõudis 35. korda finaali

Dünaamiline Monfils ja Basavareddy pidasid maha tõeliselt tasavägise avaseti, kus kummalgi mehel ei õnnestunud teisest eralduda. Monfilsi juhtimisel vahetati geimivõitusid kuni lõppmänguni, kus noor ameeriklane 3:1 juhtima läks. Monfils aga viigistas ning seejärel mängiti jälle tasavägiselt kuni seisuni 5:5, mil Monfils ise murdis ning siis esimese settpalliga 7:5 võidu teenis.

Ka teine sett oli tasavägine ja kumbki mees ei murdnud kuni seisuni 4:4, mil Monfils mängu esimese ja ainsa murdega hakkama sai. Prantslane võitis ka järgmise geimi ning realiseeris tunni ja 48 minutit kestnud kohtumises 7:6 (5), 6:4 võidu.

Monfils teenis selle võiduga 35. korda oma karjääris koha ATP turniiri finaalis. 38 aasta ja nelja kuu vanuselt sai temast ATP turniiride ajaloo teine kõige vanem finalist, Ivo Karlovic jõudis 2019. aastal 39 aasta ja kümne kuu vanuselt Punes finaali.

"Ma olen lihtsalt õnnelik, et suutsin selle ära teha," naeris Monfils, kes pühendas võidu oma tütrele. "Olen alati võitleja olnud, inimesed teavad, et ma jätan endast alati kõik väljakule. Olen väga rahul, sest see ei olnud kerge."

Monfils kohtub finaalis belglase Zizou Bergsiga (ATP 66.), kes alistas teises poolfinaalis portugallase Nuno Borgese (ATP 36.) 6:2, 3:6, 7:5. Belglane jahib oma karjääri esimest turniirivõitu, Monfils on võitnud 12 turniiri.

Monfils alustab järgmisel nädalal Austraalia lahtisi noore kaasmaalase Giovanni Mpetshi Perricardi (ATP 30.) vastu, Basavareddy läheb aga vastamisi Novak Djokoviciga (ATP 7.)