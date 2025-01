Laskesuusataja Robert Heldna lõpetas ootamatult karjääri

Laskesuusataja Robert Heldna unistas veel suvel kõrgelt, aga nüüdseks on tal kett nii maha käinud, et kuulutab keset hooaega sportlaskarjääri lõppenuks.

Sel hooajal võistles ta aga vaid esimesel MK-etapil Kontiolahtis, kus jäi parimaks lühikese individuaaldistantsi 91. koht. Nüüd on ta kindel, et karjääri viimane võistlus tipptasemel on peetud ja kahtleb, kas tahab isegi Tartu maratonil või Eesti meistrivõistlustel numbrit selga panna, kirjutab Õhtuleht.

"Põhjuseid on mitu: eeskätt sai mul lihtsalt isu otsa. Ma ei näe, et on õige käia maailma tasemel võistlemas, kui ei taha enam nii palju pingutada," ütles 25-aastane Heldna.

Heldna on jätkab ala juures ning on Nõmme spordiklubis treener. "Olen sellega väga rahul, mis ma praegu teen. Mul on motivatsiooni ja kirge, et suusatamist Eestis arendada," ütles ta.

