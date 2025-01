Tiitlikaitsja Panathinaikos pikendas võiduseeria viiemänguliseks

Korvpalli Euroliigas on võimsasse hoogu kerkinud valitsev meister, Kreeka klubi Panathinaikos, kes võitis neljapäeval viienda kohtumise järjest.

Panathinaikos võitis kodusaalis Partizani vastu avaveerandi 23:13 ning kuuest punktist lähemale Serbia meeskond enam ei jõudnudki: nii teine kui kolmas periood kuulusid võõrustajatele 26:25 ja viimasel veerandajal suurenes Panathinaikosi edu ka 23 punktile.

Kõigi sarjade peale üheksanda järjestikuse mängu võitnud Panathinaikosi resultatiivseim oli 25 punkti visanud Kendrick Nunn, Omer Yurtseven lisas 17 ja Juancho Hernangomez 15 punkti. Mõlemad võtsid ka kaheksa lauapalli. Mängujuhtide Lorenzo Brown ja Kostas Sloukase puudumisel säranud Jerian Grant kogus 14 points, kaheksa resultatiivset söötu ja seitse lauapalli.

Tabelis on Kreeka klubid kõrgeimas tipus, kui Olympiakosi võitude-kaotuste suhteks on 13-6 ning sarnaselt Panathinaikosile on 13 võitu ja seitse kaotust ka Monacol.

Neljapäeval pidi Monaco kodusaalis tunnistama Barcelona (11-9) 98:84 paremust. Sisuliselt kogu mängu juhtinud külalismeeskond kindlustas võidu viimase perioodiga, mille nad võitsid 32:24. Kaheksast kaugviskest kuus tabanud Dario Brizuela viskas võitjate kasuks 27 punkti, Mike James vedas Monacot 23 punkti ja kaheksa lauapalliga.

Tabeli lõppu kuuluvate meeskondade piinad said jätku: Berliini Alba (3-17) pidi neljapäeval tunnistama Fenerbahce (12-7) 90:73 paremust ja Tel Avivi Maccabi (5-15) jäi Milano Olimpiale (11-9) alla koguni 74:107.