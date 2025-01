Raskustes Everton vallandas peatreeneri

Everton on Inglismaa kõrgliigas 19 mänguga kogunud 17 punkti ning on vaid ühe punkti võrra kõrgemal väljalangemistsoonist. Viimasest viiest mängust on saadud kolm viiki, viimane võit tuli liigas detsembri alguses. Neljapäeva õhtul kohtub Everton FA karikasarjas Peterborough'ga.

Detsembris uued omanikud saanud Everton teatas pressiteate vahendusel, et koos Dyche'iga lahkuvad ametist ka tema abijõud ning ajutiselt võtavad võistkonna juhtimise üle U-18 tiimi peatreener Leighton Baines ning meeskonna kapten Seamus Coleman.

53-aastane Dyche sai Evertoni peatreeneriks 2023. aasta jaanuaris, võttes töö üle Frank Lampardilt, kui klubi oli väljalangemistsoonis. Hooaja viimases mängus saadud võit hoidis neid napilt kõrgliigas, eelmisel hooajal saavutas klubi Premier League'is tema käe all 15. koha.