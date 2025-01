West Ham nimetas uueks peatreeneriks endise Chelsea juhendaja

Pärast pikki aastaid Rootsis Östersundi eesotsas naasis Potter Suurbritanniasse 2018. aastal ning juhendas siis Swansea Cityt ja Brighton & Hove Albioni. Hooajal 2022/23 oli ta Chelsea peatreeneriks ning kuigi teda seostati pärast Gareth Southgate'i ametist ahkumist Inglismaa koondise treeneritooliga, polnud Potter pärast 2023. aasta aprilli uut töökohta leidnud.

"Minu jaoks oli tähtis, et ootaksin enda jaoks õiget tööotsa ning et oleksin samuti klubi jaoks õige valik," teatas 49-aastane Potter. "Minu läbirääkimised klubi juhatusega on olnud väga konstruktiivsed, jagame samu väärtuseid ja oleme samal lainepikkusel."

West Ham on Premier League'i tabelis 14. kohal, seitse punkti väljalangemistsoonist kõrgemal. Potteri esimeseks kohtumiseks on reedene FA karikavõistluste kolmanda ringi kohtumine Aston Villa vastu.