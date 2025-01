Võru võõrustab Pärnut, Bigbank ja Selver mängivad Lätis

Tabeliliidrina läheb nädalavahetusele vastu Pärnu meeskond, kel on 13 mänguga kogutud 25 punkti. Neile järgneb 24 punktiga (11 mängu) Tartu Bigbank ja 20 punktiga (12 mängu) Võru Barrus. Jekabpilsi Luši on 20 punktiga neljas, Robežsardze/Riia 16 punktiga viies, Ezerzeme/DU hoiab 11 punktiga kuuendat positsiooni ning Selver x TalTech on kümne punktiga viimasel real.

Reedel kell 19 kohtuvad Daugavpilsis sealne Ezerzeme/DU ja Tartu Bigbank.

Peatreener Alar Rikbergi sõnul on tema meeskonna asjad sujunud plaanipäraselt, ent diagonaalründaja Jack Williams on mõnda aega platsilt eemal.

"Oleme olnud heas treeningrütmis ja trennide kvaliteet on olnud hea ning loodan, et see kandub ka mängudesse üle. Williams käis detsembri lõpus plaanitud küünarliigese operatsioonil ja on neli nädalat eemal, ent taastumine on seni hästi edenenud. Ülejäänud põhimehed on rivis," andis ta hetkeseisust ülevaate.

"Põhiturniiri mõistes on olukord jätkuvalt väga tasavägine ja tabeli tipus heitleb rohkem kui kaks meeskonda. Sisuliselt on kolmas ring veel ees ja punkte laual omajagu. Daugavpils on selline üllatusvõimeline meeskond, kes on küll tasemelt teistest nõrgem, aga suutnud samas alistada nii Selveri kui Pärnu. Kui nad saavad hästi minema, siis võivad nad väga hästi mängida. Praegu on neil olnud pikem paus ja ei tea, millises seisus meeskond on. Me läheme pärast 6-tunnist bussireisi otse mängule, eks see veidi keeruline on, aga loodetavasti suudame hästi esineda," lisas peatreener.

Reedel kell 19.30 lähevad Jekabpilsis vastamisi Jekabpilsi Luši ja Selver x TalTech. Selveri peatreener Andres Toobal peab läbi ajama ühe sidemängijaga, sest meeskonnast lahkunud Arshdeep Dosanjhile pole asendust leitud. Lisaks taastub operatsioonist Lincoln Williams.

"Hetkel tegutseb põhisidena Tristan Urb ja oleme teise sidemängija otsingul. Loodan, et saame Lätis hakkama ja trennides samamoodi. Tristan Tähte on segamas haigestumine ja tema kaasa tulemine on küsimärgi all. Puudujaid seega on, aga siis saavad teised end tõestada. Põdeda pole meil midagi, peame vabalt mängima ja uljalt peale minema. Tabeli osas on olukord nagu on ja tõusta on keeruline, aga muidugi läheme me igas mängus punkte püüdma. Kui kõik võitlevad, siis on meil võimalus," kommenteeris Toobal.

Pühapäeval kell 17 võõrustab Võru Barrus Pärnu VK meeskonda. Tabeliliider Pärnu sai Cronimet liigas Barrusest viimati jagu 3:2, ent hooaja esimese omavahelise kohtumise võitis Võru 3:0.

Pärnu juhendaja Rainer Vassiljev saab kuni hooaja lõpuni arvestada diagonaalründaja Renee Teppaniga, kellega jõuti kokkuleppele, et ta jääb Pärnusse.

"See teeb asju lihtsamaks, kõik positsioonid on paigas ja saame korralikult treenida ja mängida. Eelmine nädal oli raske, sest olid mõned vigastusemured ja haigused, mis segasid kõvasti nii ettevalmistust kui mängu Riiaga, sest neli meest mängis teisel positsioonil, kui nad viimased kaks kuud harjunud on. Aga lõpuks saime asjad jooksma ja kohustuslikud punktid kirja," sõnas Vassiljev.

"Usun, et mängupaus mõjus Võrule pigem hästi ja nad on paremas konditsioonis kui viimases omavahelises mängus. Ootan rasket mängu, aga püüame selleks valmis olla," lisas peatreener.

Viimati 20. detsembril platsil käinud Võru meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp usub, et pikem mängupaus on tõesti pigem kasuks tulnud.

"Kuna meil on kõik mehed terved olnud, oleme saanud ilusti trennides kuus kuue vastu teha, seega ei hakanud mingit treeningmängu sellesse perioodi otsima. Üldiselt usun, et see paus mõjus hästi, saime natuke puhata ja siis hea rütmiga treenida. Esimene mäng või esimesed geimid on ehk natuke tunnetusega muresid või mõni pikem pallivahetus tõmbab hinge kinni, aga mingi suur segaja see olla ei tohiks," usub ta.

"Pärnut tuleb austada kui värsket karikavõitjat, kes on viimased kaks kuud väga head võrkpalli mänginud. Aga kindlasti ei saa mängule minna mõttega, et nad ongi liiga head, seda mõtet ei tohiks meil siin liigas kellegi vastu tekkida. Arvan, et see on võrdsete võimalustega mäng. Viimases omavahelises kohtumises jäime nende serviga suurde hätta ja meile löödi väga palju ässasid. Seda tuleb vältida ja Teppani pidurdamisega tuleb ka hakkama saada. Lisaks on nad väga ohtlikud, kui saavad servi hästi kätte, seega peame meie püüdma omalt poolt seal ka survet teha. Mängime üle pika aja kodupubliku ees ja oleme näljased ning mina isiklikult ootan seda mängu väga ja tahan teha korraliku esituse," lisas Lüütsepp.