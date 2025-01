Eesti kaotas Soomele võideldes

Kui Eesti on Euroopa U19-vanuseklassi saalijalgpallimeistrivõistlustele registreeritud meeskondades viimasel, 35. kohal, siis Soome on reitingu 10. meeskond.

Kaks aastat tagasi kaheksa parema meeskonna seas finaalturniiril mänginud Soome suutis Eesti vastu lüüa neli väravat, kusjuures kolm neist sündisid eestlaste individuaalsetest eksimustest. "Suutsime mänguplaanist kinni pidada, kuid üksikud eksimused otsustasid mängu saatuse. Aga saime hea neljapäevase laagri koos kahe mänguga (teisipäeval kaotas Eesti Narva United FC meeskonnale 4:5 - toim.). Tore, et see lõppes rahvusvahelise kohtumisega, kus mängijad said enne mängu ka hümni kuulata," sõnas Eesti koondise peatreener Dmitri Skiperski.

Eesti koondise kapten ja Soome vastu auvärava löönud Raul Männi loodab, et kuu lõpus tema kodulinnas Sillamäel toimuv Euroopa meistrivõistluste eelturniir osutub Eestile edukaks. "Vastased peaks olema meiega võrdsed, aga meil on parem mängugraafik ja usun, et ka pealtvaatajaid tuleb meid arvukalt toetama. Ise peame aga tänasest vähem eksima," sõnas Männi pärast neljapäevast mängu.

Eesti vastasteks on 22.-24 jaanuarini toimuval EM-i eelvalikturniiril Põhja-Makedoonia ja Gibraltar.