Djokovic ja Alcaraz võivad Austraalia lahtistel veerandfinaalis kohtuda

21-aastase maailma kolmanda reketi Alcarazi senine parim tulemus Austraalia lahtistel on veerandfinaal, see on ainus slämmiturniir, mida ta ei ole võitnud. Avaringis läheb Alcaraz vastamisi Kasahstani esindava Aleksandr Ševtšenkoga (ATP 72.).

Djokovicile loositi avaringis vastu 19-aastane USA noormees Nishesh Basavareddy (ATP 133.), kes mängib praegu Aucklandis, kus jõudis esimest korda ATP turniiril poolfinaali.

Djokovic ja Alcaraz on seni omavahel mänginud seitsmel korral ja kõik kohtumised on olnud kas poolfinaalis või finaalis, Djokovic juhib mängudega 4:3.

Maailma esireket Jannik Sinner, kes on Melbourne'is tiitlikaitsja, läheb avaringis vastamisi Tšiili servikahuri Nicolas Jarryga (ATP 34.). Nad on omavahel mänginud kahel korral ja seis on 1:1, viimati olid nad vastamisi mullu sügisel Pekingis, kus Sinner jäi peale kolmes setis.

Esimese asetatud mängijana võib Sinnerile kolmandas ringis vastu tulla 32. paigutusega itaallane Flavio Cobolli. Neljandas ringis on potentsiaalsete vastaste seas 13. asetatud Holger Rune, 18. paigutatud Hubert Hurkacz ning endised esikümnemängijad Matteo Berrettini ja Cameron Norrie. Veerandfinaalis võib Sinneril vastu tulla kodupubliku ees mängiv kaheksanda asetusega Alex de Minaur.

Sinneri tabelipoolel on ka neljandana asetatud ameeriklane Taylor Fritz ja viienda paigutusega Daniil Medvedev, kes asetuste järgi võivad veerandfinaalis omavahel vastamisi minna.

Tabeli alumises pooles, kus on ka Djokovic ja Alcaraz, kohtub teisena asetatud Alexander Zverev avaringis kunagise Austraalia lahtiste poolfinalisti Lucas Pouille'ga (ATP 104.). Esimese asetatud mängijana võib Zverevile vastu tulla 28. paigutusega argentiinlane Sebastian Baez, veerandfinaalis võib Zverev vastamisi minna kuuendana asetatud norralase Casper Ruudiga.

Naiste seas läheb maailma esinumber ja tiitlikaitsja Arina Sabalenka avaringis vastamisi 2017. aasta USA lahtiste võitja Sloane Stephensiga (WTA 84.). Sabalenka pole kunagi Stephensile kaotanud. Esimese asetatud mängijana võib Sabalenkale kolmandas ringis vastu tulla tšehh Linda Noskova, kes on 29. paigutusega. Mullustel Austraalia lahtistel alistas Noskova kolmandas ringis toonase maailma esireketi Iga Swiateki.

Lisaks Sabalenkale on tabeli ülemises pooles tippudest kolmandana asetatud Coco Gauff, viiendana paigutatud Zheng Qinwen ja seitsmenda asetusega Jessica Pegula. Asetuste järgi läheks Sabalenka veerandfinaalis vastamisi Zhengiga ja Gauff Pegulaga.

Gauff läheb loosi tahtel esimeses ringis vastamisi 2020. aasta Austraalia lahtiste võitja Sofia Keniniga (WTA 81.). Gauffi tabeliveerandfis on ka kahekordne Austraalia lahtiste võitja Naomi Osaka (WTA 50.), kes mängib teist aastat järjest avaringis prantslanna Caroline Garciaga (WTA 58.).

Tabeli alumises pooles on tippudest maailma teine reket Swiatek, neljanda asetusega Jasmine Paolini, kuuendana paigutatud Jelena Rõbakina ja kaheksanda asetusega Emma Navarro. Asetuste järgi läheks Swiatek veerandfinaalis vastamisi Navarroga ja Paolini Rõbakinaga. Swiateki esimene vastane on paarismängu maailma esinumber, tšehhitar Katerina Siniakova, kes üksimängus paikneb maailma edetabelis 46. real. Esimese asetatud mängijana võib Swiatekile vastu tulla 26. paigutusega Jekaterina Aleksandrova, kes läheb aga avaringis vastamisi 2021. aasta USA lahtiste võitja Emma Raducanuga (WTA 60.).

Austraalia lahtiste põhiturniir algab pühapäeval.