Pulles sai Põhja-Ameerika kontinentaalkarikasarja etapil esikoha

Viiendat hooaega USA-s elava Pullese jaoks oli vabatehnika sprindivõistluse kuld esimene, mille ta kõnealuses sarjas teeninud.

Kvalifikatsioonis kolmandat aega näidanud Pulles edestas finaalis rootslanna Erica Laveni ja ameeriklanna Kate Oldhami.

Võidujärgses intervjuus selgitas Pulles võistluste ülekandes intervjueerija rolli täitnud olümpiavõitja Kikkan Randallile, et enne starti paika pandud strateegia tema jaoks finaalis täielikult ei realiseerunud – algusest peale tal sõitu dikteerida ei õnnestunud. Pulles pääses võistlejaterivi etteotsa alles vahetult enne finišijoont. Võit tuli jalasirutusega. "Suusad toimisid hästi! Kuna oleme nüüdseks juba viis aastat samal sprindiringil võistelnud, siis teadsin, et taktikaliselt tuleb viimasel laskumisel hoida teist positsiooni. Lõpukiirendus toimis, selle pealt võit ka tuli. Üldine vorm on ka tõusuteel," rääkis Pulles.

Uisusprint oli Pullese jaoks kuue päeva jooksul juba neljas võistlus. Nimelt peeti samas võistluspaigas lisaks Põhja-Ameerika kontinentaalkarikasarja etapile maha ka USA meistrivõistlused. Pullese võistlusnädala peaeesmärkideks olid sprindidistantsid. "Eesmärk oli mõlemad sprindid võita. Klassikas paraku jäi vormistamata ja tuli teise kohaga leppida," nentis ta.

Lisaks Pullesele oli Eesti koondislastest võistlustel stardis ka Christopher Kalev. "20 km klassika ühisstart oli põhieesmärk. Minek oli päris hea, aga väikesed võistlusesisesed viperused kõrgete kohtade eest võidelda ei lubanud. Kuna suusad ei pidanud, pidin tõusudel laialt kääri jooksma ja 100+ mehega ühisstardis ikka juhtub asju. Esimene ring joosti üle suusa ja kuidagi läks nii kehvasti, et suusk läks lõhki ja muutus kergelt lohisevaks. Õnneks kannatas siiski lõpuni sõita. Enesetunne oli tegelikult oluliselt parem kui kahe nädala eest võisteldes," kirjeldas Kalev suusaliidu pressiteate vahendusel.

Christopher Kalev Autor/allikas: Tobias Albrigtsen

Kalevi resultaadiks ühisstardist klassikasõidus jäi 12. koht. Päev varem toimunud klassikasprindis saavutas ta 18. ning möödunud nädala eraldistardist uisusõidus 22. koha.

Lisaks kullale uisu- ja hõbedale klassikasprindis võtab Pulles võistlusnädalalt kaasa ka eraldistardist uisudistantsi üheksanda koha. Ühisstardist klassikasõidu ta katkestas.

Peale koondislaste oli Anchorage'is stardis ka Northern Michigan University's tudeeriv Hendrik Peterson. Tema võistlusnädala parimaks tulemuseks jäi 68. koht uisusprindis. Lühikesel klassikadistantsil oli ta 92. ning eraldistardist vabatehnika võistlusel 183 mehe konkurentsis 109.

Pullese ja Kalevi jaoks on viies hooaeg USA-s tulnud veidi teisiti. Ülikoolitee Alaskas on värskelt läbi. Lõppenud aasta suvest kuuluvad mõlemad Minneapolises baseeruva Team Birkie profiklubi suusatajate nimistusse. Nimekamatest klubikaaslastest on Pulles treeningutel aeg-ajalt rammu katsunud sel hooajal kahel korral ka MK-sarjas uisusprindis 30 parema sekka jõudnud USA koondislase Alayna Sonnesyniga. Profiklubi meeste poolelt esindavad MK-sarjas USA koondist Zak Ketterson ja Kevin Bolger.

Juba algaval nädalavahetusel plaanivad nii Pulles kui Kalev Eestis startida. Esialgu ootab aga ees ööpäev kestev lendude jada, misjärel tuleb paari päevaga ümber harjuda 11-tunnise ajavahega. "Uute treeneritega on koostöö kenasti laabunud. Väga suuri muutusi ettevalmistuses ei teinudki, aga toetav tugisüsteem oli olemas ja kõik, mis vaja, sai tehtud. Hooaja algus polnud just suurem asi, aga detsembris pärast magistrikraadi lõpetamist on asi paremaks läinud. Pole enam koolistressi ja on saanud rahulikult spordile pühenduda. Tuleval nädalavahetusel ootavad juba ees Eesti meistrivõistlused, sealt edasi loodetavasti MK-sari ja MM," rääkis Pulles.

"Üldine ettevalmistus hooajale on olnud küllalt sarnane viimastele aastatele, aga sai ka üle paari aasta sügisel mäestikus käidud, mis kindlasti annab juurde. Treeningplaani olen enamjaolt omale ise koostanud, aga uus tiim on olnud abiks nii palju kui võimalik testimiste, laktaadi kontrollimise ja muu sellisega. Nüüd kiirelt üle ookeani ja siis juba starti eestikatel, kus pühapäeval on vaja klassikas sõitu teha," ütles Kalev.