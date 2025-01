TalTech alistas kindlalt Viimsi, mõlemad Keila klubid jäid lätlastele alla

TalTech asus teisel veerandil pea 400 pealtvaataja ees juhtima ning enam eduseisu ei loovutanudki. Kuigi Viimsi püsis kolmanda veerandi lõpuni veel kümne punkti kaugusel, lõpetas TalTech mängu suurepäraselt ja vormistas koduplatsil kindla 86:66 (26:19, 23:20, 18:15, 19:12) võidu.

Taavi Jurkatamm viskas üleplatsimehena 18 punkti ja lisas sellele veel seitse lauapalli ja kolm resultatiivset söötu. Siim-Markus Post tegi tõeliselt suurepärase esituse, kui viskas 12 punkti, jagas lausa 15 resultatiivset söötu, haaras kaheksa lauapalli ja tegi kolm vaheltlõiget. Viimsi resultatiivseim oli 15 punkti visanud Jorgen Rikberg.

Keila Coolbet juhtis otsustaval veerandil Liepaja ees üheksa punktiga, aga Läti klubi pani nelja minutiga kokku 10:0 spurdi ning läks pool minutit enne mängu lõppu ühega juhtima. Keilal oli võimalus veel mäng võita, kuid Artem Kovalovi vise ei kukkunud. Erik Makke püüdis õhust lauapalli ning proovis palli vabaviskejoonelt korvi upitada, aga ka see ei tabanud ning Keila Coolbet pidi leppima 77:78 (24:20, 18:22, 19:17, 16:19) kaotusega.

Keila eest viskasid kolm mängijat vähemalt 20 punkti. Nii Kovalov kui Tautvydas Kupstas panustasid 21 silmaga, Makke lõpetas 20 punktiga. Kovalov tegi 11 lauapalliga ka kaksikduubli, Kupstas lisas kuus korvisöötu ja viis lauda, Makke aga kuus lauda ja neli korvisöötu. Liepaja resultatiivseim oli 16 punkti ja seitse lauda kogunud Edgars Lasenbergs, Rinalds Malmanis tegi 13 punkti ja 11 lauapalliga kaksikduubli.

Liiga punane latern Keila KK andis võõrsil Ogrele avapoolajal lahingu, aga jäi kolmandal veerandil 17-punktilisse kaotusseisu ning kaotas lõpuks 91:99 (19:19, 22:30, 26:24, 24:26).

Vitalii Šõmanskõi viskas 27 punkti ja haaras neli lauda, Egert Haller viskas 20 punkti ja lisas veel kaheksa lauda ning viis resultatiivset söötu. Reinis Avotins viskas võitjate eest 23 punkti, Karlis Apsitis lisas omalt poolt 20 ning kahekohalise summani jõudsid veel 17 punkti visanud Kristaps Mediss ja 13 silma kogunud Kaspars Berzins.

TalTech teenis oma kaheksanda võidu ning asetseb liigatabelis kaheksandal ehk viimasel play-off'i kohal, Keila Coolbet on kohe nende järel ja on pidanud kaks mängu vähem. Keila KK jätkab liiga viimasena ning on 15 mängus teeninud ühe võidu.