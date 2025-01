Suvel West Hami peatreeneriks saanud Lopetegui jäi juba tööst ilma

Inglismaa jalgpalliklubi West Ham United teatas kolmapäeval, et on lõpetanud koostöö alles suvel peatreeneriks saanud hispaanlase Julen Lopeteguiga.

Lopetegui sai West Hami treeneriks eelmise aasta maikuus, kui David Moyes klubi juurest lahkus. 58-aastasest Lopeteguist sai kolmapäeval aga viies treener, kes sel hooajal Premier League'is töö kaotanud.

"West Ham United saab kinnitada, et peatreener Julen Lopetegui on klubi juurest lahkunud," teatas klubi. "2024/25 hooaja esimese poole käik ei lähe kokku klubi ambitsioonidega ning klubi otsustas eesmärkidele mõeldes midagi teha. Juhatus tänab Julenit ja tema kaastreenereid nende töö eest ja soovib neile tulevikuks edu."

BBC kirjutas, et klubi järgmiseks peatreeneriks võib saada 2022/23 hooajal Londoni Chelsea't juhendanud britt Graham Potter.

58-aastane hispaanlane sai West Hami treener olla 20 Premier League'i mängus, kuid West Hamil õnnestus koguda vaid kuus võitu ning viis viiki. Kõrgliiga tabelis on klubi 23 punktiga 14. kohal, väljalangemistsoonist on West Ham seitsme punkti kaugusel.

Lisaks Lopeteguile on sel hooajal oma töö kaotanud ka Erik ten Hag (Manchester United), Steve Cooper (Leicester City), Gary O'Neil (Wolverhampton) ning Russell Martin (Southampton).