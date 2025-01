Eesti U-18 korvpallikoondislane valiti Euroliiga noorteturniirile

16-aastane ja 202 cm pikkune Adamson on Next Generation Müncheni võistkonna nimekirjas. Tegemist on tiimiga, mis pannakse kokku andekamatest palluritest, kes Euroliiga noorteturniiridel mängivatesse akadeemiatesse ei kuulu, kirjutas Delfi Sport.

Tartust pärit Adamson esindab sel hooajal Audentese spordigümnaasiumi. Eelmisel nädalal peetud Läänemere karikaturniiril kogus ta Eesti U-18 koondises keskmiselt 13 punkti ja võttis 5,7 lauapalli. Tallinnas toimunud turniiril esikoha saanud Eesti alistas nii Rootsi, Soome kui ka Läti eakaaslased.

Eelmisel Euroliiga noorteturniiril, mida võõrustas 29. novembril - 1. detsembril Istanbul, mängisid Eesti korvpalluritest Roman Avdejev (Next Generation Istanbul) ja Iason Binis (Ateena Panathinaikos).

Müncheni etapp peetakse 17.-19. jaanuarini.