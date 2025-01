Kuressaare ründaja jätkab karjääri Gibraltari meistri juures

Tallinna FC Florast Saaremaale laenatud ründaja sõlmis 28-kordse Gibraltari meistriga pooleaastase lepingu, mida on võimalik veel ühe hooaja võrra pikendada.

"Pakkumine tuli viimasel hetkel ja veidi ootamatult, aga see tundus huvitav. Liitumine Gibraltari meistriga on kindlasti järgmine samm ja väljakutse minu karjääris ning mul on väga hea meel, et saan taas oma oskusi välismaal näidata," ütles Männilaan.

"Lincoln Red Imps on kindlasti selleks väga hea koht. Klubi eesmärgid on võita liiga ja teha edukas eurosari ning tahan aidata neil seda ka saavutada," lisas ta.

FC Kuressaare tegevjuht Martin Tammel ütles, et klubi on mängija üle väga uhke. "Kuigi meil on kahju Mattiase lahkumise pärast, oleme samas ka väga uhked ja rõõmustame tema järgmise sammu üle karjääriredelil, ta on selle oma pühendumuse, töökuse ja jalgpallirütmis tuksuva südamega kindlasti välja teeninud," sõnas klubijuht.

"Kuressaares veedetud aega on väga raske kokku võtta, sest lihtsalt pole piisavalt palju häid sõnu, et seda iseloomustada. Tahan tänada FC Kuressaare meeskonda, klubi peret ja pöidlahoidjaid toetuse ja soojade emotsioonide eest nende nelja ja poole aasta jooksul," lisas Männilaan. "Usun, et sellist kogukonnavaimu ja valjuhäälset poolehoidu naljalt mujalt ei leia. Kuressaare tiim on näidanud ja õpetanud mulle, mida tähendab viikingi hing ja kompromissitu võitlustuhin. Võtan kõik hea kaasa ja tänan teid, et saan kogenuma mängijana siit edasi minna."

Männilaan tegi FC Flora eest Premium liiga debüüdi 2018. aastal ning mängis 2019/20 hooajal Saksamaal Holstein Kieli eest. 2020. aasta suvel naasis ta kodumaale ning hakkas FC Kuressaaret esindama.